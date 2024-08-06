Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Rekomendasi Saham Hari Ini saat IHSG Koreksi

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Selasa, 06 Agustus 2024 |08:16 WIB
Rekomendasi Saham Hari Ini saat IHSG Koreksi
Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi melemah hari ini (Ilustrasi: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini diproyeksi terkoreksi pada perdagangan Selasa (6/8/2024). IHSG memulai gerakan koreksi agresif yang diperkirakan sebagai fase awal wave [ii] karena telah menembus ke bawah 7.207, yang sebelumnya merupakan support krusial.

"Koreksi ini juga membatalkan skenario bullish sebelumnya. Target koreksi terdekat dari wave [ii] menurut analisis Fibonacci retracement akan berada pada level 6.949," kata Analis Binaartha Sekuritas, Ivan Rosanova dalam risetnya.

Adapun, level support IHSG berada di 6.949, 6.839 dan 6.782. Sementara level resistennya di 7.184, 7.264 dan 7.374.

Ivan merekomendasikan trading buy pada saham PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) di rentang harga Rp3.020-Rp3.090 dengan target harga terdekat Rp3.230. ADRO sedang membentuk koreksi minor wave iv karena harga telah menembus ke bawah level Rp3.230. ADRO akan melanjutkan fase uptrend wave (c) selama masih berada di atas support Fibonacci Rp3.020.

Aksi hold atau trading buy juga disarankan pada saham PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN) di rentang harga Rp5.000-Rp5.050 dengan target harga terdekat di Rp5.450. CPIN cenderung dapat melanjutkan tren naik sebelumnya menuju Rp5.775 jika harga tembus di atas level Rp5.450 sebagai resisten minor.

Halaman:
1 2
