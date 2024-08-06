Riset MNC Sekuritas: IHSG Diproyeksi Lanjutkan Koreksi

Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi melemah hari ini (Ilustrasi: Shutterstock)

JAKARTA - MNC Sekuritas mencatat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) telah keluar dari fase konsolidasinya dan saat ini sedang berada pada fase bearish.

"Sehingga IHSG masih rawan berlanjut terkoreksi ke 6.949-7,026." tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Selasa (6/8/2024).

Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 7.023. 6.914 dan resistance 7.136. 7.207.

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.

INDF - Spec Buy

Spec Buy: 5.975-6.000

Target Price: 6.175. 6.375

Stoploss: below 5.900