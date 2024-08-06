JAKARTA - MNC Sekuritas mencatat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) telah keluar dari fase konsolidasinya dan saat ini sedang berada pada fase bearish.
"Sehingga IHSG masih rawan berlanjut terkoreksi ke 6.949-7,026." tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Selasa (6/8/2024).
Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 7.023. 6.914 dan resistance 7.136. 7.207.
Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.
INDF - Spec Buy
Spec Buy: 5.975-6.000
Target Price: 6.175. 6.375
Stoploss: below 5.900