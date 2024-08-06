Segini Harga Medali Emas Olimpiade Bila Dijual

JAKARTA- Olimpiade Paris 2024 merupakan ajang bergengsi bagi atlet dari berbagai negara berlaga untuk meraih prestasi terbaik.

Dari segi material, medali emas olimpiade tidak seluruhnya terbuat dari emas. Medali tersebut terbuat dari perak muurni, beratnya sekitar 529 gram, dan dilapisi dengan emas murni sekitar 6 gram, yang menyumbang sekitar 1,3% dari total berat medali.

Sedangkan sisanya adalah perak sterling. Bagian emas hanya rerdiri dari plat yang diletakkan di atas inti perak. Mengingat harga perak saat ini berkisar USD0,9196 per gram dan harga emas sekitar USD78,83 per gram.

Nedali Olimpiade Paris 2024 memiliki elemen unik yang dapat meningkatkan nilainya di masa depan. Setiap medali dihiasi dengan sepotong besi dari struktur asli Menara Eiffel, terletak di tengah-tengah medali dan menampilkan logo Paris 2024.

Lebih mengesankannya ternyata Potongan-potongan besi ini diambil dari Menara Eiffel selama proyek renovasi dan modernisasi yang dilakukan selama bertahun-tahun, dan kemudian diawetkan oleh pihak berwenang. Inisiatif ini,

Yang mengaitkan hadiah Olimpiade dengan simbol ikonik ibu kota Prancis, diputuskan oleh komite atlet yang dipimpin oleh Martin Fourcade, legenda biathlon Prancis.