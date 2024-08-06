Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Segini Harga Medali Emas Olimpiade Bila Dijual

Gibran Khayirah Tavip , Jurnalis-Selasa, 06 Agustus 2024 |07:10 WIB
Segini Harga Medali Emas Olimpiade Bila Dijual
Segini Harga Medali Emas Bila Dijual. (Foto: Okezone.com/Instagram Paris 2024)
A
A
A

JAKARTA- Olimpiade Paris 2024 merupakan ajang bergengsi bagi atlet dari berbagai negara berlaga untuk meraih prestasi terbaik.

Dari segi material, medali emas olimpiade tidak seluruhnya terbuat dari emas. Medali tersebut terbuat dari perak muurni, beratnya sekitar 529 gram, dan dilapisi dengan emas murni sekitar 6 gram, yang menyumbang sekitar 1,3% dari total berat medali.

Sedangkan sisanya adalah perak sterling. Bagian emas hanya rerdiri dari plat yang diletakkan di atas inti perak. Mengingat harga perak saat ini berkisar USD0,9196 per gram dan harga emas sekitar USD78,83 per gram.

Nedali Olimpiade Paris 2024 memiliki elemen unik yang dapat meningkatkan nilainya di masa depan. Setiap medali dihiasi dengan sepotong besi dari struktur asli Menara Eiffel, terletak di tengah-tengah medali dan menampilkan logo Paris 2024.

Lebih mengesankannya ternyata Potongan-potongan besi ini diambil dari Menara Eiffel selama proyek renovasi dan modernisasi yang dilakukan selama bertahun-tahun, dan kemudian diawetkan oleh pihak berwenang. Inisiatif ini,

Yang mengaitkan hadiah Olimpiade dengan simbol ikonik ibu kota Prancis, diputuskan oleh komite atlet yang dipimpin oleh Martin Fourcade, legenda biathlon Prancis.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/17/40/3105291//tony_gunawan_dan_candra_wijaya-6Gb1_large.jpg
5 Pebulu Tangkis Ganda Indonesia Beda Negara yang sukses Raih Juara, Nomor 1 Pasangan Emas Olimpiade!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/40/3093816//dejan-gloria-baru-targetkan-lolos-bwf-world-tour-finals-2024-usai-gagal-ke-olimpiade-paris-ibgMPCIPWP.jpg
Dejan/Gloria Baru Targetkan Lolos BWF World Tour Finals 2024 Usai Gagal ke Olimpiade Paris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/04/40/3092411//kilas-balik-perfoma-jonatan-christie-di-musim-2024-alami-naik-turun-hingga-lolos-dramatis-ke-bwf-world-tour-finals-GAdH8Cq7dv.jpg
Kilas Balik Performa Jonatan Christie di Musim 2024: Alami Naik Turun hingga Lolos Dramatis ke BWF World Tour Finals!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/40/3091541//5-pebulutangkis-top-china-yang-tiba-tiba-putuskan-pensiun-pada-2024-nomor-1-baru-dapat-medali-emas-olimpiade-paris-2024-8Rq6fEakD8.jpg
5 Pebulutangkis Top China yang Tiba-Tiba Putuskan Pensiun pada 2024, Nomor 1 Baru Dapat Medali Emas Olimpiade Paris 2024!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/29/43/3090724//cerita-maryam-march-dan-rifda-irfana-tentang-pentingnya-support-system-untuk-bisa-tampil-di-olimpiade-paris-2024-XhkBz1e4kh.jpg
Cerita Maryam March dan Rifda Irfana Tentang Pentingnya Support System untuk Bisa Tampil di Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/23/40/3088884//irwansyah-bicara-soal-kegagalan-jonatan-christie-dan-anthony-ginting-di-olimpiade-paris-2024-hingga-all-indonesian-final-di-all-england-FijFPc2fhc.jpg
Irwansyah Bicara soal Kegagalan Jonatan Christie dan Anthony Ginting di Olimpiade Paris 2024 hingga All Indonesian Final di All England
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement