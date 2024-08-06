Berapa Besaran Harga Medali Emas Olimpiade Paris 2024?

JAKARTA - Berapa besaran harga medali emas Olimpiade Paris 2024? Menarik untuk diulas mengenai harga medali emas Olimpiade Paris 2024.

Medali emas merupakan hadiah yang sangat diimpikan bagi para seluruh atlet yang mengikuti Olimpiade Paris 2024.

Namun tidak semua atlet bisa mendapatkan medali emas tersebut. Seluruh atlet di masing masing cabor harus bisa berjuang keras dalam memperebutkan medali emas tersebut.

Pada Olimpiade tahun ini, sebanyak 5.084 medali sudah diproduksi. Namun ternyata medali emas yang diperebutkan dalam Olimpiade ini hanya sedikit mengandung kadar emas.

Setiap medali emas yang dibuat untuk Olimpiade Paris beratnya 529 gram, tetapi hanya 6 gram yang terbuat dari emas atau sekitar 1,3% dari total berat medali.

Sedangkan sisanya adalah perak murni. Bagian emas hanya terdiri dari lempengan yang diletakkan di atas inti perak serta mengandung 18 gram besi dari Menara Eiffel yang menjadi sentuhan unik pada medali tersebut.