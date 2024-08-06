Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Berapa Besaran Harga Medali Emas Olimpiade Paris 2024?

Muhammad Raihan , Jurnalis-Selasa, 06 Agustus 2024 |15:49 WIB
Berapa Besaran Harga Medali Emas Olimpiade Paris 2024?
Berapa Besaran Harga Medali Emas Olimpiade 2024? (Foto: EPA/EVE Divyakant Solanki)
A
A
A

JAKARTA - Berapa besaran harga medali emas Olimpiade Paris 2024? Menarik untuk diulas mengenai harga medali emas Olimpiade Paris 2024.

Medali emas merupakan hadiah yang sangat diimpikan bagi para seluruh atlet yang mengikuti Olimpiade Paris 2024.

Namun tidak semua atlet bisa mendapatkan medali emas tersebut. Seluruh atlet di masing masing cabor harus bisa berjuang keras dalam memperebutkan medali emas tersebut.

Pada Olimpiade tahun ini, sebanyak 5.084 medali sudah diproduksi. Namun ternyata medali emas yang diperebutkan dalam Olimpiade ini hanya sedikit mengandung kadar emas.

Setiap medali emas yang dibuat untuk Olimpiade Paris beratnya 529 gram, tetapi hanya 6 gram yang terbuat dari emas atau sekitar 1,3% dari total berat medali.

Sedangkan sisanya adalah perak murni. Bagian emas hanya terdiri dari lempengan yang diletakkan di atas inti perak serta mengandung 18 gram besi dari Menara Eiffel yang menjadi sentuhan unik pada medali tersebut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/320/3159548/emas-CI1B_large.jpg
Beli Emas Bebas Pajak PPh 22 Mulai 1 Agustus 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/320/3159530/emas-qoQY_large.jpg
Sri Mulyani Atur Pajak Penjualan Emas dan Perhiasan, Mulai Berlaku 1 Agustus 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/320/3157598/emas-dsZ0_large.jpg
Harga Emas Antam Merosot Rp25 Ribu, Kini Rp1.945.000 per Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/28/320/3150993/emas-PNdQ_large.jpg
Harga Emas Antam Turun Lagi, Hari Ini di Bawah Rp1,9 Juta per Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/15/320/3139077/harga_emas-548G_large.jpg
Kilau Meredup, Harga Emas Antam Hari Ini Diskon Rp20.000 Jadi Rp1.866.000 per Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/455/3134630/wilayah_kashmir-ShYx_large.jpg
Emas hingga Uranium, Harta Karun Terpendam di Kashmir yang Diperebutkan India dan Pakistan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement