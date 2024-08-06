BRI Alokasikan SDM Besar untuk Kembangkan Infrastruktur

JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI telah mengalokasikan sumber daya yang cukup besar untuk mendukung pengembangan infrastruktur dan teknologi BRImo.

Menurut Direktur Digital dan TI BRI Arga M. Nugraha dalam hal pengembangan dan riset kapabilitas baru yang mendukung keamanan, kemudahan.

“Dan kelancaran berdasarkan kebutuhan nasabah dalam bertransaksi melalui BRImo,” ujarnya, Selasa (6/8/2024).

Seperti diketahui, BRImo yang memiliki lebih dari 100 fitur terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan pengguna dari beragam segmen.