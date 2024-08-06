Aplikasi BRImo Telah Layani 25.000 Transaksi per Detik

JAKARTA - Direktur Digital dan TI BRI Arga M. Nugraha menyatakan, saat ini back-end system BRImo telah mampu melayani lebih 25.000 transaksi per detik.

“Kapasitas ini akan terus kami tingkatkan untuk mengantisipasi lonjakan transaksi yang terjadi, misalnya seperti saat momen gajian atau libur panjang, serta perayaan hari-hari raya,” ujarnya, Selasa (6/8/2024).

Hal ini ditunjang oleh fakta bahwa BRI mengalokasikan sumber daya yang cukup besar untuk mendukung pengembangan infrastruktur dan teknologi BRImo.

Arga melanjutkan, tentu juga dalam hal pengembangan dan riset kapabilitas baru yang mendukung keamanan, kemudahan, dan kelancaran berdasarkan kebutuhan nasabah dalam bertransaksi melalui BRImo.