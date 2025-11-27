Dapat Penghargaan IMIPAS, BRI Perkuat Komitmen Layanan Aman dan Cepat

BRI menerima Piagam Penghargaan Mitra Kerja Sama dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. (Foto: Okezone.com/BRI)

JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI mempertegas komitmennya dalam mendukung program nasional melalui kerja sama strategis dengan berbagai kementerian dan lembaga negara. Salah satu yang dilakukan adalah mendukung program Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia (IMIPAS).

Kementerian IMIPAS menilai bahwa BRI telah memberikan dukungan strategis yang konsisten dan berkesinambungan melalui sejumlah kerja sama yang telah terjalin dengan baik, antara lain layanan perbankan di lingkungan IMIPAS, pelayanan pembayaran paspor, Visa on Arrival, dan overstay Ditjen Imigrasi, serta pelayanan cashless di Lapas/Rutan Ditjen Pemasyarakatan.

Ketiga bentuk kerja sama tersebut menjadi bagian penting dari upaya peningkatan tata kelola administrasi dan penguatan layanan publik yang dijalankan oleh Kementerian IMIPAS. Kehadiran BRI melalui layanan perbankan yang andal dan berbasis digital dinilai memberikan nilai tambah dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi proses pelayanan di lingkungan kementerian.

Direktur Corporate Banking BRI, Riko Tasmaya, menyampaikan rasa terima kasih atas penghargaan yang diberikan kepada BRI. Menurutnya, apresiasi dari Kementerian IMIPAS menjadi dorongan untuk terus berinovasi dan memperkuat dukungan terhadap institusi pemerintah.

“Penghargaan ini menjadi penyemangat bagi BRI untuk terus memberikan kontribusi terbaik dan memperkuat kerja sama dengan Kementerian IMIPAS. Kami berkomitmen mendukung penuh implementasi program-program strategis pemerintah melalui inovasi layanan perbankan yang aman, cepat, dan terintegrasi,” ujar Riko Tasmaya, Kamis (27/11/2025).

Riko menambahkan bahwa BRI selama ini terus melakukan transformasi digital demi menghadirkan layanan yang mampu menjawab kebutuhan organisasi berskala besar seperti IMIPAS. Dalam beberapa tahun terakhir, BRI telah menghadirkan berbagai solusi korporasi yang mendukung kelancaran administrasi keuangan dan peningkatan efisiensi operasional di berbagai instansi pemerintah. Melalui jaringan layanan yang luas dan teknologi yang terus berkembang, BRI berharap dapat terus menjadi mitra yang relevan dan memberikan nilai berkelanjutan.