Rayakan Hari Guru, BRI Beri Apresiasi Nyata bagi Guru SDN Sukamahi 02 Megamendung

BOGOR - Memperingati Hari Guru Nasional pada 25 November 2025, BRI menggelar kegiatan bertajuk “Ini Sekolahku – Persembahan untuk Guru”. Kegiatan ini dilaksanakan di SDN Sukamahi 02, Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Kegiatan “Ini Sekolahku – Persembahan untuk Guru” menghadirkan berbagai agenda, di antaranya pentas seni guru, penyaluran paket sembako, serta pemberian dana apresiasi bagi para pendidik. Kegiatan ini disambut antusias oleh para guru sebagai ruang untuk mengekspresikan diri sekaligus mendapatkan dukungan nyata atas kontribusinya dalam dunia pendidikan.

Corporate Secretary BRI, Dhanny, mengungkapkan, kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk apresiasi nyata bagi para guru yang memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan masa depan generasi bangsa, khususnya di tingkat Sekolah Dasar.

“Hari Guru Nasional yang diperingati setiap 25 November menjadi momentum untuk menghargai dedikasi para guru. Melalui kegiatan ini, BRI Peduli berupaya memberikan pengalaman yang lebih bermakna dengan menghadirkan rangkaian kegiatan apresiasi yang langsung dirasakan manfaatnya oleh para guru,” ungkapnya, Selasa (25/11/2025).

“Harapannya, peringatan Hari Guru Nasional ini menjadi pengalaman bermakna bagi para guru, tidak hanya melalui perayaan seremoni, tetapi juga melalui pemberian apresiasi nyata, inspirasi, serta dukungan terhadap kesejahteraan mereka,” imbuhnya.

Di lain pihak, Heri Jaya Subrata, salah seorang guru di SDN Sukamahi 02, mengungkapkan bahwa pelaksanaan kegiatan Hari Guru Nasional di sekolah tersebut memberikan semangat dan motivasi bagi para guru untuk terus memberikan kontribusi terbaik bagi dunia pendidikan, khususnya bagi pendidikan di SDN Sukamahi 02.

“Apresiasi dan terima kasih dari kami kepada BRI atas semua kontribusi yang telah diberikan sebagai wujud nyata dukungan dan kepedulian bagi para guru. Kami juga berterima kasih atas bantuan perbaikan fasilitas dan infrastruktur yang layak untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di sekolah kami,” ungkapnya.

SDN Sukamahi 02 merupakan salah satu sekolah penerima manfaat Program BRI Peduli – Ini Sekolahku, yaitu program TJSL BRI di bidang pendidikan yang fokus pada pembangunan, renovasi, dan pengadaan sarana prasarana pendukung pendidikan, terutama bagi sekolah-sekolah di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal).