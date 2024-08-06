BRI Perbarui Teknologi Cegah Kejahatan Digital

JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI telah memperbarui teknologi untuk mengantisipasi bentuk kejahatan digital.

“BRI mengedukasi baik kepada nasabah maupun karyawan terkait peningkatan kesadaran keamanan siber, serta bekerja sama dengan komunitas dan juga lembaga keamanan siber yang ada,” jelas Direktur Digital dan TI BRI Arga M. Nugraha di Jakarta, Selasa (6/8/2024).

BACA JUGA: BRI Alokasikan SDM Besar untuk Kembangkan Infrastruktur

Sebelumnya, sebagai upaya untuk menghadirkan transaksi yang mudah, cepat, dan aman, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus melakukan transformasi digital secara berkelanjutan.

Seperti misalnya super apps BRImo, hingga Kuartal II-2024, memiliki 35,2 juta pengguna. Angka ini naik sebesar 26,6% year-on-year (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu.