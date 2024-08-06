Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Siapa Pemilik Mal Terbesar Indonesia Agora Thamrin Nine? Ini Sosoknya

Rina Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 06 Agustus 2024 |08:13 WIB
Siapa Pemilik Mal Terbesar Indonesia Agora Thamrin Nine? Ini Sosoknya
Ilustrasi siapa pemilik mall terbesar di Indonesia Agora Thamrin Nine? ( Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Siapa pemilik mal terbesar Indonesia Agora Thamrin Nine? Ini sosoknya yang jarang orang ketahui. Terlebih, mal-mal besar yang ada di Indonesia ternyata dimiliki orang terkaya Tanah Air.

Salah satunya adalah Agora Thamrin Nine yang diklaim menjadi mall tertinggi di Indonesia. Beberapa penasaran mengenai sosok yang membuat pusat perbelanjaan tersebut.

Lantas siapa pemili mal terbesar Indonesia Agora Thamrin Nine? Ini sosoknya yakni PT Putragaya Wahana. Adapun, pendiri Autograph Tower merupakan Presiden Direktur PT Putra Gaya Wahana (PGW), Alvin Gozali. Dia merupakan lulusan dari Boston College, yang mengambil studi ilmu keuangan dan komunikasi.

Sedangkan, Putra Gaya Wahana (PGW) adalah perusahaan pengembang properti yang berbasis di Jakarta, Indonesia.

Seiring perkembangan zaman, perusahaan melihat peluang bisnis properti yang menjanjikan di Indonesia. Akhirnya, Presiden Direktur PGW, Alvin Gozali, memutuskan berpindah haluan menuju bisnis properti. Adapun proses pembangunan Autograph Tower dimulai sekitar 2013. Setelah beberapa tahun, pembangunannya rampung pada 2022.

Kemudian, lokasi Autograph Tower pun terbilang sangat strategis. Tempatnya dikelilingi pusat transportasi publik yang akan semakin memudahkan aksesnya.

