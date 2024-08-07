Arahan Erick Thohir, Holding Perkebunan Gandeng BPKP soal Manajemen Risiko

JAKARTA - Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk Pengukuran Indeks Kematangan Risiko (Risk Maturity Index/RMI). Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang mengharuskan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menerapkan manajemen risiko yang lebih baik.

Direktur Manajemen Risiko Holding Perkebunan Nusantara PTPN III M Arifin Firdaus, menyampaikan bahwa pengukuran RMI adalah langkah penting bagi PTPN Group dalam menghadapi implementasi tata kelola perusahaan, manajemen risiko dan kepatuhan.

“Ini merupakan salah satu amanah dari Pemegang Saham dalam mengukur Tingkat kematangan manajemen risiko di BUMN, sesuai Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 dan SK Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko KBUMN Nomor SK-8/DKU.MBU/12/2023,” ujar Arifin dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (7/8/2024).

BPKP sebagai penilai independen, diharapkan dapat memberikan pengayaan dalam bentuk rekomendasi atas proses implementasi manajemen risiko yang sudah berjalan di PTPN III. Selain itu, juga dapat mendorong adanya improvement atas proses GRC yang semakin baik di masa-masa mendatang.