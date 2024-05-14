Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

KPK Tetapkan Eks Petinggi PTPN IX Tersangka Korupsi, Holding BUMN Perkebunan Buka Suara

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Selasa, 14 Mei 2024 |13:58 WIB
KPK Tetapkan Eks Petinggi PTPN IX Tersangka Korupsi, Holding BUMN Perkebunan Buka Suara
KPK Tetapkan Eks Petinggi PTPN XI Tersangka Korupsi, Holding BUMN Perkebunan Buka Suara (Foto: BUMN)
A
A
A

JAKARTA - Holding PT Perkebunan Nusantara III (Persero) menyatakan sikap terkait dengan ditetapkannya 2 mantan pejabat PTPN XI sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan Hak Guna Usaha (HGU) untuk tebu pada tahun 2016 yang lalu di PTPN XI.

"PTPN Group menghormati proses hukum yang sedang berjalan di KPK dan berkomitmen untuk bekerja sama sepenuhnya dengan KPK dalam memberikan informasi dan akses yang diperlukan untuk kelancaran proses penyidikan," kata Direktur Manajemen Risiko PTPN Group M Arifin Firdaus dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Selasa (14/5/2024).

Sebagai salah satu wujud dalam mendukung hal tersebut, perusahaan memiliki komitmen jika terjadi pelanggaran dalam bidang hukum oleh pimpinan atau pihak manapun, maka PTPN akan menindak tegas dengan menjalankan punishment secara ketat dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

"Jika terbukti bersalah dan telah sampai ke ranah hukum, pastinya perusahaan akan mendorong aparat hukum untuk melakukan penyelidikan, serta mengawal ketat dan menghormati proses hukum yang berjalan," katanya.

Halaman:
1 2
