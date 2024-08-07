Advertisement
PROPERTY

Sejarah dan Asal Usul Wisma Atlet, Dulunya Tempat RS Covid-19 Kini Jadi Rusun Sewa

Zahra Aqila , Jurnalis-Rabu, 07 Agustus 2024 |19:18 WIB
JAKARTA - Sejarah dan asal usul Wisma Atlet dulunya tempat RS Covid 19 kini jadi rusun sewa. Wisma Atlet yang terletak di Kemayoran, Jakarta Pusat awalnya dibangun untuk mendukung penyelenggaraan Asian Games 2018.

Kompleks ini dirancang untuk menampung ribuan atlet dari berbagai negara peserta. Dibangun dengan standar internasional, fasilitas ini dilengkapi dengan berbagai sarana penunjang seperti ruang latihan, ruang makan, dan area rekreasi. Kemudian Wisma Atlet menjadi simbol kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah acara olahraga bergengsi tersebut.

Sejarah dan Asal Usul Wisma Atlet Dulunya Tempat RS Covid 19 Kini Jadi Rusun Sewa.

Transformasi Menjadi Rumah Sakit Darurat Covid-19

Pada awal 2020, pandemi covid-19 melanda Indonesia dan memicu kebutuhan mendesak akan fasilitas kesehatan tambahan. Pemerintah mengambil langkah cepat dengan mengubah Wisma Atlet menjadi Rumah Sakit Darurat Covid-19.

Transformasi ini dilakukan dalam waktu singkat, memanfaatkan berbagai fasilitas yang sudah ada di kompleks tersebut. Pada 23 Maret 2020, Wisma Atlet resmi mulai beroperasi sebagai rumah sakit darurat.

Gedung-gedung yang sebelumnya digunakan untuk menginap atlet kini diubah menjadi ruang isolasi, ICU, dan fasilitas medis lainnya. Wisma Atlet mampu menampung ribuan pasien dan menjadi salah satu garda terdepan dalam penanganan pandemi di Jakarta.

