HOME FINANCE SMART MONEY

5 Cara Hapus Kontak Darurat di Pinjol Ilegal

Muhammad Raihan , Jurnalis-Rabu, 07 Agustus 2024 |21:00 WIB
5 Cara Hapus Kontak Darurat di Pinjol Ilegal
Cara Hapus Kontak Darurat di Pinjol Ilegal. (Foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA - Cara hapus kontak darurat di pinjaman online (Pinjol) ilegal. Pinjaman online ilegal sering kali mengintimidasi pengguna dengan memasukkan kontak darurat sebagai metode tekanan untuk pengembalian pinjaman.

Jika menghadapi situasi seperti ini dan ingin menghapus kontak darurat dari pinjaman online ilegal, berikut langkah-langkah cara hapus kontak darurat di pinjol ilegal:

1. Pemeriksaan Legalitas

Pertama-tama, pastikan bahwa pinjaman yang anda ambil adalah ilegal. Ini dapat dicapai dengan menghubungi layanan konsumen yang sesuai atau dengan mengunjungi situs web Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melihat apakah lembaga pinjaman online tersebut legal.

2. Pemberitahuan Resmi

Beritahu penyedia pinjaman ilegal secara resmi bahwa anda ingin menghapus kontak penting dari data mereka. Anda dapat melakukan ini melalui email, surat resmi, atau platform komunikasi resmi lainnya yang digunakan penyedia pinjaman tersebut.

3. Pantau dan Konfirmasi

Pantau setelah pemberitahuan. Meminta konfirmasi tertulis atau email bahwa perubahan telah dilakukan untuk memastikan bahwa kontak darurat anda telah dihapus dari catatan mereka.

