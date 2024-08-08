IHSG Dibuka Stagnan Cenderung Melemah ke Level 7.209

Indeks Harga Saham Gabungan dibuka melemah (Ilustrasi: Shutterstock)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG hari ini dibuka nyaris stagnan di level 7.212 pada perdagangan Kamis (8/8/2024). Hingga pukul 09:01 WIB, pergerakan IHSG kemudian cenderung melemah 0,04% ke 7.209.

Pada pembukaan sesi pagi ini diwarnai penguatan 132 saham, 99 melemah dan 233 lainnya stagnan. Nilai transaksi perdagangan mencapai Rp227 juta dari net-volume 487 juta saham yang diperdagangkan.

BACA JUGA: Rekomendasi Saham Hari Ini saat IHSG Hijau

Indeks LQ45 melemah 0,24% ke 901,649, indeks JII melemah 0,11% ke 498,816, indeks MNC36 melemah 0,25% ke 340,137, dan IDX30 melemah 0,17% ke 451,117.

Mayoritas sektor berada di zona merah pagi ini yaitu energi 0,2%, barang baku 0,19%, industri 0,14%, keuangan 0,32%, properti 0,05%, infrastruktur 0,24%, transportasi 0,44%, konsumer siklikal 0,24%.

Sementara yang menguat hanya sektor konsumer non siklikal 0,04%, kesehatan 0,5% dan teknologi 0,7%.