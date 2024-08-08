Jelang Jokowi Lengser, Luhut: Selamat Jalan Pak, Bapak Jadi Kenangan Indah

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengucapkan pesan perpisahan kepada Presiden Joko Widodo di akhir masa jabatan.

"Saya kalau boleh mungkin agak sentimentil, selamat jalan pak, bapak akan menjadi kenangan yang indah buat Indonesia. Walaupun masih 2-3 bulan lagi, tapi saya kira acara penting semacam ini sangat menyentuh," ujar Luhut pada acara peresmian pabrik bahan Anoda Baterai Litium di Kendal yang juga disaksikan langsung oleh Presiden Jokowi.

Luhut menyebut Presiden Jokowi akan mewariskan legacy yang menjadikan titik balik Indonesia berjalan ke negara industrialisasi.

Hal ini dilakukan dengan mulai menyetop ekspor komoditas mentah, tapi harus diolah terlebih dahulu di dalam negeri sehingga memiliki nilai tambah untuk neraca perdagangan.

"Saya percaya, sepanjang waktu orang akan mengenang bahwa bapak telah meletakan landasan negara ini menjadi negara industrialisasi," tambahnya.