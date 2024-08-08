Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jelang Jokowi Lengser, Luhut: Selamat Jalan Pak, Bapak Jadi Kenangan Indah

Yaser Rafi Pramudya , Jurnalis-Kamis, 08 Agustus 2024 |04:23 WIB
Jelang Jokowi Lengser, Luhut: Selamat Jalan Pak, Bapak Jadi Kenangan Indah
Menko Luhut Binsar Pandjaitan beri Hormat ke Presiden Jokowi. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengucapkan pesan perpisahan kepada Presiden Joko Widodo di akhir masa jabatan.

"Saya kalau boleh mungkin agak sentimentil, selamat jalan pak, bapak akan menjadi kenangan yang indah buat Indonesia. Walaupun masih 2-3 bulan lagi, tapi saya kira acara penting semacam ini sangat menyentuh," ujar Luhut pada acara peresmian pabrik bahan Anoda Baterai Litium di Kendal yang juga disaksikan langsung oleh Presiden Jokowi.

Luhut menyebut Presiden Jokowi akan mewariskan legacy yang menjadikan titik balik Indonesia berjalan ke negara industrialisasi.

Hal ini dilakukan dengan mulai menyetop ekspor komoditas mentah, tapi harus diolah terlebih dahulu di dalam negeri sehingga memiliki nilai tambah untuk neraca perdagangan.

"Saya percaya, sepanjang waktu orang akan mengenang bahwa bapak telah meletakan landasan negara ini menjadi negara industrialisasi," tambahnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/320/3179117//kereta_cepat-binH_large.jpg
5 Fakta Terbaru Kereta Cepat Whoosh, Restrukturisasi Utang Jadi Jalan Terbaik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/320/3177599//purbaya-DPj8_large.jpg
Luhut Ingin Suntik Rp50 Triliun ke INA, Purbaya: Saya Enggak Mau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/320/3155970//luhut_soal_tarif_impor_indoesia_ke_as-kGKr_large.jpg
Luhut: Tarif Impor RI Jadi 19% Bikin Produk Indonesia Lebih Bersaing di Pasar Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/03/320/3152380//luhut-utVO_large.jpg
Doa Khusus Luhut Usai Temui Jokowi: Semoga Tuhan Angkat Segala Penyakit Beliau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/320/3141253//china-Ul6m_large.jpg
China Happy Banget Investasi di Indonesia Selama 10 Tahun Terakhir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/320/3141252//perang_dagang-ldkD_large.png
Bahas Perang Dagang dengan Pejabat China, Luhut: Buat Indonesia Semua Kawan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement