Prabowo Bertemu 4 Mata dengan Luhut di Istana, Bahas Apa?

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 21 April 2026 |18:54 WIB
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto bertemu empat mata dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Informasi yang dibagikan lewat akun media sosial Sekretariat Kabinet itu mengungkapkan dalam pertemuan Prabowo dan Luhut membahas perkembangan ekonomi dalam negeri dan dinamika global.

“Aktivitas ekonomi nasional dinilai masih sangat terjaga, namun kewaspadaan tetap diperlukan. Pemerintah menyiapkan langkah antisipatif untuk merespons dampak konflik global sekaligus menjaga momentum pertumbuhan,” tulis keterangan Sekretariat Kabinet.

Pada kesempatan itu, Luhut menyampaikan sejumlah skenario kebijakan untuk menjaga daya beli masyarakat serta memastikan APBN tetap terkendali, termasuk melalui penguatan digitalisasi pemerintahan (govtech) salah satunya dalam rangka penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran.

Diketahui, bahwa digitalisasi bantuan sosial saat ini tengah diuji coba di Banyuwangi dan akan diperluas ke 42 kabupaten/kota. Langkah ini diharapkan meningkatkan transparansi dan ketepatan sasaran penyaluran bansos.

“Seiring dinamika global, pemerintah juga melihat peluang untuk menarik arus modal, terutama dari Timur Tengah, melalui percepatan pembentukan Indonesia Financial Center guna memperkuat daya tarik investasi nasional,” tulis keterangan tersebut. 

