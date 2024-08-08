Ini Sumber Kekayaan Erin Taulany yang Diam-diam Digugat Cerai Andre Taulany sejak April 2024

Ini sumber kekayaan Erin Taulany yang diam-diam gugat cerai sejak April 2024(Foto: Instagram)

JAKARTA - Ini sumber kekayaan Erin Taulany yang diam-diam digugat cerai Andre Taulany sejak April 2024. Tentunya Permohonan talak Andre Taulany sudah terdaftar dengan nomor perkara 1668/Pdtg/2024/PA.Tgrs.

BACA JUGA: Ternyata Segini Sumber Kekayaan Andre Taulany yang Gugat Cerai Sang Istri hingga Tuntut Harta Gono Gini

Humas Pengadilan Agama Tigaraksa, Ummi Azma, menyebut Andre Taulany dan istri sudah menjalani proses mediasi dalam persidangan cerai mereka. Beberapa warganet ingin tahu sumber kekayaan Erin Taulany.

Ternyata ini sumber kekayaan Erin Taulany yang diam-diam digugat cerai Andre Taulany sejak April 2024 cukup besar. Dikabarkaan kekayaannya mencapai Rp21, 3 miliar.

Namun itu bukanlah dari Erin melainkan suaminya yakni Andre Taulany.Apalagi, suami merpakan presenter sertamantan anggota band yang memiliki royalti serta penghasilan tinggi.