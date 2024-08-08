Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ternyata Ini Pekerjaan Erin Taulany, Istri Andre Taulany yang Diam-Diam Digugat Cerai Setelah 19 Tahun Menikah

Rina Anggraeni , Jurnalis-Kamis, 08 Agustus 2024 |11:31 WIB
Ternyata Ini Pekerjaan Erin Taulany, Istri Andre Taulany yang Diam-Diam Digugat Cerai Setelah 19 Tahun Menikah
Ilustrasi ternyata ini pekerjaan Erin Taulany, isrtri Andre Taulany yang diam-diam gugat cerai (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Ternyata ini pekerjaan Erin Taulany, Istri Andre Taulany, yang diam-diam digugat cerai setelah 19 tahun menikah. Terlebih pasangan ini sudah memiliki 3 orang anak.

Sebagai informasi,permohonan talak Andre Taulany sudah terdaftar dengan nomor perkara 1668/Pdtg/2024/PA.Tgrs.

Humas Pengadilan Agama Tigaraksa, Ummi Azma, menyebut Andre Taulany dan istri sudah menjalani proses mediasi dalam persidangan cerai mereka. Beberapa warganet ingin tahu sosok hingga pekerjaan Erin Taulany.

Ternyata ini pekerjaan Erin Taulany, Istri Andre Taulany, yang diam-diam digugat cerai setelah 19 tahun menikah. Apalagi, diketahui dirinya merupakan seorang sarjana di Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi LSPR (London School of Public Relations).

Dikabarkan dia menekuni bisnis fesyen, Sarein Indonesia. Serta diduga bahwa Erin Taulany menjabat sebagai Founder sekaligus Creative Director dari merek mode tersebut.

Sebagai informasi, Erin Taulany memiliki nama asli Rien Wartia Trignia. Perempuan berdarah minang itu lahir pada 2 September 1985.

Perempuan 38 tahun itu kerap memamerkan potret dirinya sedang berlibur ke luar negeri dengan gayanya yang modis.

Halaman:
1 2
