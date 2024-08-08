Pembangunan Tol Bawah Laut IKN Butuh Biaya Rp11 Triliun

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebut kebutuhan biaya untuk mendanai pembangunan proyek Jalan Tol Bawah Laut atau immerse tunnel di IKN sebesar Rp11 triliun.

Direktur Pembangunan Jalan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Wida Nurfaida menyatakan kebutuhan biaya pembangunan tersebut untuk kegiatan konstruksi hingga adopsi teknologi pada proyek tersebut yang akan dikerjasamakan dengan Pemerintah Korea Selatan.

BACA JUGA: RI Masih Butuh Uang Rp57 Triliun Bangun Infrastruktur Jalan dan Tol Bawah Laut di IKN

"Di mana ini terdapat rencana immerse tunnel yang rencananya akan dikerjasamakan dengan pemerintah Korea," kata Wida di Kementerian PUPR.

"Perkiraan biaya untuk immerse tunnel di IKN sendiri sekitar Rp11 triliun," tambahnya.

BACA JUGA: Tol Akses IKN KIPP dengan Bandara Mulai 2030

Jalan tol bawah laut atau immerse tunnel sendiri nantinya akan termasuk dalam jaringan Tol IKN yang saat ini secara berproses dikerjakan oleh Kementerian PUPR sebanyak 6 seksi.