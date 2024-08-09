Advertisement
HOME FINANCE

Pameran Arsip Kepresidenan Digelar di Taman Ismail Marzuki, Sajikan Sejarah Pemindahan Ibu Kota

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Jum'at, 09 Agustus 2024 |10:35 WIB
Pameran Arsip Kepresidenan Digelar di Taman Ismail Marzuki, Sajikan Sejarah Pemindahan Ibu Kota
Menteri Basuki menerangkan maket Ibu Kota Nusantara di "Mari Kemari ke Nusantara!" pada Kamis (8/8). Insert: Menteri Basuki berharap pameran bisa menggambarkan pembangunan IKN. (Foto: Dok Kementerian PUPR)
A
A
A

Jakarta - Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan RI, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bekerja sama dengan Kementerian Sekretariat Negara, Otorita lbu Kota Nusantara (OIKN), Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan Pameran Bersama Arsip Kepresidenan tentang Ibu Kota Negara dengan tema "Mari Kemari ke Nusantara!" pada 8-20 Agustus di Galeri Emiria Soenassa, Gedung Ali Sadikin, Taman Ismail Marzuki, Jakarta Utara.

Menurut Menteri Basuki, antusiasme masyarakat yang ingin melihat langsung proses pembangunan IKN dan menantikan akan seperti apa IKN nantinya sangat tinggi.

"Melalui pameran ini, diharapkan dapat memberikan gambaran dan informasi yang lebih luas dan terbuka tentang pembangunan IKN kepada masyarakat," kata Menteri Basuki pada acara Pembukaan Pameran Bersama Arsip Kepresidenan, Kamis (8/8/2024).

Menteri Basuki mengatakan pemindahan ibu kota pemerintahan bukanlah sesuatu yang baru. Pada era pra-kemerdekaan, Kerajaan Mataram Kuno memindahkan ibu kota dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, begitu juga pusat Pemerintahan Mataram Islam yang berpindah dari Kartasura ke Plered.

Kemudian pada masa pasca-kemerdekaan, Indonesia juga mengalami beberapa kali pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Yogyakarta kemudian ke Bukittinggi. Termasuk beberapa rencana yang muncul pada berbagai pemerintahan sebelumnya, baik ke Bandung, Palangkaraya, dan Jonggol hingga pada akhirnya Presiden Jokowi memutuskan memindahkan ke Penajam Paser Utara.

Halaman:
1 2
