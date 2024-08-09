IHSG Dibuka Menguat ke Level 7.231 di Perdagangan Akhir Pekan

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini dibuka menguat ke zona hijau menyambut akhir pekan. IHSG hari ini naik 0,51% ke 7.231 pada perdagangan Jumat (9/8/2024).

Hingga pukul 09:02 WIB, indeks komposit melanjutkan penguatan dengan 0,69% ke 7.244. Pada pembukaan sesi pagi ini diwarnai penguatan 217 saham, 75 melemah dan 194 lainnya stagnan. Nilai transaksi perdagangan mencapai Rp329 juta dari net-volume 643 juta saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 menguat 0,69% ke 905,064, indeks JII menguat 0,92% ke 496,636, indeks MNC36 menguat 0,58% ke 456,736, dan IDX30 menguat 0,47% ke 344,132.

Seluruh indeks sektoral berada di zona hijau pagi ini yaitu energi 0,51%, barang baku 1,44%, industri 0,41%, keuangan 0,65%, properti 0,43%, infrastruktur 0,68%, transportasi 0,64%, konsumer siklikal 0,46%, konsumer non siklikal 0,33%, kesehatan 0,52% dan teknologi 0,74%.