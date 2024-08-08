Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Ditutup Melemah 0,24% ke Level 7.195

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 08 Agustus 2024 |16:22 WIB
IHSG Ditutup Melemah 0,24% ke Level 7.195
IHSG melemah hari ini. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 17,01 poin atau 0,24% ke level 7.195 pada sesi terakhir perdagangan, Kamis (8/8/2024).

Pada penutupan perdagangan terdapat 265 saham menguat, 295 saham melemah dan 226 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp8,6 triliun dari 15,4 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 melemah 0,54 persen ke 898,904, indeks JII turun 1,45 persen ke 492,09, indeks IDX30 menguat 0,5 persen ke 454,123 dan indeks MNC36 menguat 0,45 persen ke 342,516.

Untuk indeks sektoral yang menguat ada sektor industri 0,09 persen, konsumer non siklikal 0,05 persen, kesehatan 0,28 persen, keuangan 0,43 persen, properti 1,75 persen, teknologi 0,19 persen.

Kemudian yang melemah ada sektor energi 0,37 persen, barang baku 1,73 persen, konsumer siklikal 0,5 persen, infrastruktur 0,72 persen, transportasi 0,69 persen.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/278/3183525/ihsg_sesi_i-TKil_large.jpg
IHSG Sesi I Naik 0,15 Persen ke 8.384
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/320/3183482/ihsg_dibuka_menguat-hcbt_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat ke 8.378 Jelang Akhir Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/278/3183475/ihsg_hari_ini_berpotensi_menguat-ca4b_large.jpg
IHSG Diprediksi Menguat, Simak Rekomendasi Sahamnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/278/3183361/ihsg_ditutup_melemah-qxki_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 8.372
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/278/3183300/ihsg_sesi_i-L7gx_large.jpg
IHSG Sesi I Naik ke Level 8.405
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/278/3183254/ihsg_menguat-gc25_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 8.412
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement