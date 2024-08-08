IHSG Ditutup Melemah 0,24% ke Level 7.195

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 17,01 poin atau 0,24% ke level 7.195 pada sesi terakhir perdagangan, Kamis (8/8/2024).

Pada penutupan perdagangan terdapat 265 saham menguat, 295 saham melemah dan 226 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp8,6 triliun dari 15,4 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 melemah 0,54 persen ke 898,904, indeks JII turun 1,45 persen ke 492,09, indeks IDX30 menguat 0,5 persen ke 454,123 dan indeks MNC36 menguat 0,45 persen ke 342,516.

Untuk indeks sektoral yang menguat ada sektor industri 0,09 persen, konsumer non siklikal 0,05 persen, kesehatan 0,28 persen, keuangan 0,43 persen, properti 1,75 persen, teknologi 0,19 persen.

Kemudian yang melemah ada sektor energi 0,37 persen, barang baku 1,73 persen, konsumer siklikal 0,5 persen, infrastruktur 0,72 persen, transportasi 0,69 persen.