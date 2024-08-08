Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Harga Saham Esta Indonesia (NEST) Naik 30% di Perdagangan Perdana

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Kamis, 08 Agustus 2024 |09:21 WIB
Harga Saham Esta Indonesia (NEST) Naik 30% di Perdagangan Perdana
Harga saham NEST menguat diperdagangan perdana (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA – Harga saham PT Esta Indonesia Tbk (ESTA) menguat pada debut perdagangan perdanya di Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (8/8/2024). Harga saham perseroan dibuka di level Rp260 per saham, naik 30% dari harga penawaran awal yang ditetapkan sebesar Rp200 per saham.

Hingga pukul 09.05 WIB, harga saham NEST masih berada di posisi Rp260 per saham. Sementara itu, total saham perseroan yang diperdagangkan sebanyak 151,56 juta saham dengan nilai transaksi mencapai Rp40,15 miliar dan ditransaksikan sebanyak 15.383 kali.

“PT Esta menjadi pionir perseroan walet pertama yang masuk ke bursa efek. Hal ini membuktikan bahwa perusahaan walet yang selama ini dianggap kecil, UMKM, ternyata masih bisa naik kelas atau upskilling,” kata Direktur Utama NEST, Hoo Anton Siswanto di Gedung Bursa Efek Indonesia Jakarta pada Kamis (8/8/2024).

Anto melanjutkan, perseroan merasa bangga bisa menjadi pembuka pintu bagi perusahaan walet lainnya yang nanti akan masuk ke bursa. Harapannya, lanjut Anton, NEST akan semakin berkembang dan dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat.

“Langkah ke depan, kami persiapkan agar NEST bisa terus sustain,” imbuh Anton.

Halaman:
1 2
