HOME FINANCE HOT ISSUE

Penduduk Indonesia Capai 282,4 Juta Jiwa, Tambah 3,3 Juta Orang

Michelle Ruth Apriliani , Jurnalis-Jum'at, 09 Agustus 2024 |04:23 WIB
Penduduk Indonesia Capai 282,4 Juta Jiwa, Tambah 3,3 Juta Orang
Penduduk di Indonesia Tembus 282,4 Juta (Foto: Okezone)
JAKARTA - Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri mencatat jumlah penduduk Indonesia bertambah menjadi 282.477.584 jiwa per semester I-2024.

Menurut Direktur Jenderal Dukcapil Teguh Setyabudi pada setahun jumlah penduduk naik kurang lebih 3,3 juta. Di mana jumlah penduduk Indonesia meningkat 1.752.156 jiwa apabila dibandingkan semester II-2023.

"Jadi apabila kita dikaji jumlah penduduk Indonesia per semester terus naik. Pada semester I-2023 jumlahnya 279.118.866 jiwa, lalu semester II-2023 naik menjadi 280.725.428 jiwa dan naik lagi 282.477.584 jiwa di semester I-2024," ujar Teguh pada Rilis Data Kependudukan Bersih Indonesia, dikutip.

Dia menjelaskan provinsi dengan jumlah penduduk tertinggi adalah Jawa Barat sejumlah 50.489.208 jiwa, disusul Jawa Timur 41.714.928 jiwa dan Jawa Tengah 38.280.887 jiwa.

