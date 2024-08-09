Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Apa Bedanya Toko Kelontong dan Toko Sembako?

Muhammad Raihan , Jurnalis-Jum'at, 09 Agustus 2024 |22:00 WIB
Apa Bedanya Toko Kelontong dan Toko Sembako?
Apa Bedanya Toko Kelontong dan Toko Sembako? (Foto: Okezone.com/Kemenkop)
A
A
A

JAKARTA - Apa bedanya toko kelontong dan toko sembako. Toko kelontong dan toko sembako adalah dua entitas ritel yang umum di Indonesia, tetapi keduanya memiliki perbedaan besar dalam jenis barang yang mereka jual dan layanan yang mereka tawarkan.

Memahami perbedaan keduanya sangatlah penting bagi pelanggan dan pemilik bisnis ritel. Lalu, Apa Bedanya Toko Kelontong dan Toko Sembako? berikut penjelasanya.

Toko Kelontong:

Toko kelontong, yang biasanya merupakan bisnis ritel skala kecil hingga menengah yang menjual berbagai macam barang kebutuhan sehari-hari. Berikut beberapa karakteristik utama yang ada pada toko kelontong:

1. Jenis Barang yang Dijual: Toko kelontong menjual berbagai barang, mulai dari makanan ringan dan minuman, bahan makanan pokok, seperti beras dan mie instan, hingga perlengkapan rumah tangga kecil, seperti sabun, deterjen, dan sikat gigi.

2. Fleksibilitas dalam Penjualan: Toko kelontong sendiri menawarkan berbagai produk untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari daripada hanya menjual sembilan bahan pokok.

3. Ukuran dan Pemilik: Toko kelontong biasanya berukuran kecil hingga menengah dan biasanya dimiliki dan dijalankan oleh individu atau keluarga. Lokasinya pun dapat berada di pinggir jalan atau di pemukiman yang rame dan padat penduduk.

Toko Sembako (Sembilan Bahan Pokok):

Sementara toko sembako berkonsentrasi pada sembilan bahan pokok atau kebutuhan pokok sehari-hari yang penting bagi rumah tangga. Berikut adalah beberapa karakteristik utama pada toko sembako:

1. Fokus pada Kebutuhan Pokok: Sembilan bahan pokok umumnya dijual di toko sembako seperti beras, gula, minyak goreng, tepung terigu, telur, garam, mie instan, sabun, dan barang lain yang dianggap penting.

2. Jumlah dan Volume: Tergantung pada ukuran dan kapasitas toko, toko sembako biasanya menjual barang dalam jumlah yang lebih besar dan beragam.

3. Penataan dan Penempatan Barang: Toko sembako sering menempatkan barang dalam kelompok berdasarkan sembilan bahan pokok atau untuk membantu pembeli menemukan kebutuhan pokok mereka.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/455/3182812/viral-4Cts_large.jpg
Ini Pemilik Ta Wan, Restoran yang Minta Maaf Usai Pelanggan Minum Cairan Pembersih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/455/3181336/ekonomi-2hl4_large.jpg
Emak-Emak, Ini Cara Kurangi Sampah Jadi Peluang Ekonomi Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/455/3180544/sandiaga_uno-eaFw_large.jpg
Bisnis Masa Depan, Sandiaga Uno: Green Economy Ciptakan Green Job
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/455/3177868/umkm-PLcx_large.jpg
Berkat Pertamina UMK Academy, Produk Kerajinan Pelepah Pisang Tembus Pasar AS  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/455/3175422/inspirasi_usaha-yw6E_large.jpg
Pelaku Bisnis Online Ungkap Rahasia Raih Omzet Miliaran Rupiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/455/3168957/umkm-H37p_large.jpg
UMKM Healthcare Ini Berkembang Semakin Pesat Berkat Program Pemberdayaan BRI 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement