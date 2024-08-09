Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

100 Investor Asing Lirik Investasi di Jakarta

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 09 Agustus 2024 |21:16 WIB
100 Investor Asing Lirik Investasi di Jakarta
Investor Asing Lirik Investasi di JITEX 2024. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Provinsi DKI Jakarta, Elisabeth Ratu Rante Allo mengungkapkan ada 100 investor asing berpartisipasi dalam Jakarta International Investment, Trade, Tourism, and SME Expo (JITEX) 2024.

Menurut Ratu, investor asing dari 10 negara yang didatangkan khusus Pemprov DKI Jakarta sangat tertarik dengan produk lokal Indonesia khususnya dari UMKM.

"Investor yang datang selama ini kurang lebih 100 orang dari Malaysia, Polandia, Filipina, Singapura, semuanya sangat tertarik dengan produk-produk lokal yang ada di JITEX ini," ungkap Ratu kepada MNC Portal di JCC Senayan Jakarta, Jumat (9/8/2024).

Jika dirinci, total 10 negara investor yang datang khusus ke JITEX 2024 adalah Indonesia (berbagai wilayah), Malaysia, Laos, Hong Kong, Filipina, India, China, Polandia, Australia dan New Zealand.

Adapun dari catatan Ratu, dalam perhelatan JITEX 2024 ini ada 150 lebih UMKM yang berpartisipasi dari 239 tenant yang hadir di pameran.

Untuk total transaksi selama tiga hari acara JITEX yaitu 7-9 Agustus 2024 membukukan transaksi sebesar Rp12,9 triliun.

"Acara hari ini adalah hari ketiga dari JITEX yang dilaksanakan oleh pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perindustrian, perdagangan koperasi dan umkm, hari ini kita bisa membukukan transaksi sebesar Rp12,9 triliun," kata Ratu.

Halaman:
1 2
