HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Berikut Sumber Kekayaan Andre Taulany yang Gugat Cerai Sang Istri

Michelle Ruth Apriliani , Jurnalis-Jum'at, 09 Agustus 2024 |03:07 WIB
Berikut Sumber Kekayaan Andre Taulany yang Gugat Cerai Sang Istri
Andre Taulany Gugat Cerai Istri (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA – Berikut sumber kekayaan Andre Taulany yang gugat cerai sang istri hingga tuntut harta gono gini. Hal ini dikarenakan namanya menjadi viral dalam media sosial.

Sebab, kasus percerainnya membuat warganet mencari kekayaan Andre Taulany dikarenakan menuntut harga gono gini. Lantas berapa kekayaannya serta sumbernya?

Ternyata segini sumber kekayaan Andre Taulany yang gugat cerai sang istri hingga tuntut harta gono gini cukup besar. Terlebih dia merupakan salah satu public figure yang memiliki bakat dalam menghibur masyarakat Indonesia. Tidak hanya menguasai talent itu, Andre juga merupakan artis yang multitalenta.

Dulunya Dia merupakan vokalis band terkenal pada masanya yaitu stinky. Namun seiring berjalan waktu, kini karir Ia berfokus pada comedian atau pelawak.

Selain berkarier di dunia hiburan, Andre Taulany rupanya juga melebarkan sayap ke dunia bisnis hingga memiliki perusahaan sendiri yang menjadi salah satu sumber kekayaanya.

Halaman:
1 2
