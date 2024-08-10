28 Calon Emiten Antre IPO, Ada Perusahaan Raksasa?

JAKARTA - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat ada 28 emiten dalam pipeline penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO).

Direktur Penilaian BEI, I Gede Nyoman Yetna mengungkapkan bahwa dari 28 perusahaan, ada empat calon emiten yang punya aset di atas Rp250 miliar.

"Sebagai informasi, berikut adalah klasifikasi aset perusahaan yang saat ini berada dalam pipeline merujuk pada POJK Nomor 53/POJK.04/2017: 4 Perusahaan aset skala besar," kata Nyoman dalam keterangan resminya, Jumat (9/8/2024) malam.

Perlu diketahui, sampai dengan Jumat (9/8), telah tercatat 34 Perusahaan yang mencatatkan saham di BEI dengan dana dihimpun Rp5,15 triliun.

Dari 28 perusahaan yang masuk pipeline, masih didominasi oleh sektor konsumer non-siklikal yang jumlahnya mencapai 17,9 persen atau setara dengan lima perusahaan.

Lalu, diikuti oleh sektor konsumer siklikal dan industrial yang tercatat sebanyak empat perusahaan, tiga perusahaan dari sektor barang baku, energi, serta sektor teknologi.

Untuk sektor keuangan dan infrastruktur masing-masing terdapat dua perusahaan.

Sementara itu, sisanya diisi oleh sektor kesehatan dan transportasi & logistik jumlahnya masing-masing sebanyak satu perusahaan.

Tidak hanya itu, ke-28 perusahaan yang masuk dalam pipeline IPO tersebut paling banyak berasal dari perusahaan dengan aset skala menengah yang sebanyak 20 perusahaan. Lalu, perusahaan aset skala besar empat perusahaan, dan empat perusahaan dalam aset skala kecil.