HOME FINANCE MARKET UPDATE

Resmi IPO, Saham Global Sukses Digital (DOSS) Naik 34,81%

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Rabu, 07 Agustus 2024 |09:22 WIB
Resmi IPO, Saham Global Sukses Digital (DOSS) Naik 34,81%
Saham DOSS menguat pada perdagangan perdana di BEI (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - PT Global Sukses Digital Tbk (DOSS) resmi melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu (7/8/2024). Harga saham DOSS naik ke level Rp182 per saham atau naik 34,81% dari harga penawaran awal yang ditetapkan sebesar Rp135 per saham.

Hingga pukul 09.06 WIB, harga saham DOSS masih berada di posisi Rp182 per saham. Sementara itu, total saham perseroan yang diperdagangkan sebanyak 3,32 juta saham dengan nilai transaksi mencapai Rp604,29 juta dan ditransaksikan sebanyak 3.334 kali.

“Keputusan kami untuk jadi perusahaan terbuka didasari oleh keyakinan bahwa transparansi, akuntabilitas dan keterbukaan informasi adalah pondasi untuk pertumbuhan yang berkelanjutan. Dengan pencatatan saham ini, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja perusahaan dan memberikan nilai tambah yang optimal untuk seluruh pemegang saham, mitra, pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan,” kata Direktur Utama DOSS, Tahir Matulatan di Gedung Bursa Efek Indonesia.

Dalam penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) dengan menawarkan sebanyak 450 juta saham atau 26,09% dari total modal ditempatkan dan disetor.

Perihal penggunaan dana IPO, sebesar 27,4% dialokasikan untuk belanja modal atau capital expenditure seperti biaya sewa gerai, pengembangan gerai baru dan biaya ekspansi gerai lama mulai tahun 2024 dan 2025 di Ratu Plaza Mall dan gerai baru di Banjarmasin, Semarang, Kendari dan Medan.

Halaman:
1 2
