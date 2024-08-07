Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Bergerak di Rentang 6.986-7.154

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Rabu, 07 Agustus 2024 |09:01 WIB
IHSG Hari Ini Bergerak di Rentang 6.986-7.154
Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi menguat hari ini (Ilustrasi: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksikan bergerak konsolidasi di rentang 6.986 hingga 7.154 pada perdagangan Rabu (7/8/2024).

Sebelumnya, IHSG rebound dengan menguat 0,99% pada perdagangan kemarin. Sektor energi dan keuangan menjadi penggerak indeks dengan saham-saham seperti PT Bukit Asam Tbk (PTBA), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) dan PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO).

“Investor asing tercatat melakukan pembelian bersih senilai Rp15 miliar dengan porsi net buy terbesar pada saham PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), dan PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA),” tulis Mirae Asset Sekuritas dalam risetnya pada Rabu (7/8/2024).

Pasar saham Amerika Serikat ditutup lebih tinggi pada perdagangan Selasa seiring dengan investor yang melakukan pembelian setelah terjadi penurunan di hari sebelumnya. Meskipun begitu, kenaikannya terbatas karena masih adanya kekhawatiran terhadap perlambatan ekonomi. Indeks Dow naik 0,76%, S&P 500 menguat 1,04% dan Nasdaq naik 1,03%.

Halaman:
1 2
