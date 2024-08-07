IHSG Diprediksi Menguat, Catat Rekomendasi Sahamnya

Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi menguat hari ini (Ilustrasi: Shutterstock)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi melanjutkan penguatan pada perdagangan Rabu (7/8/2024). Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova mengatakan, IHSG akan membuka peluang untuk melanjutkan penguatannya menuju 7.264 jika hari ini mampu menembus di atas resisten minor 7.184.

“Namun, selama IHSG masih di bawah 7.184, maka IHSG dapat melanjutkan tren turunnya menuju 6.950,” kata Ivan dalam risetnya, Rabu (7/8/2024).

Adapun, level support IHSG berada di 6.949, 6.839 dan 6.782. Sementara level resistennya di 7.184, 7.264 dan 7.374.

Ivan merekomendasikan hold pada saham PT Ace Hardware Indonesia Tbk (ACES) dengan target harga terdekat di Rp765. ACES memiliki peluang untuk memulai rebound apabila harganya masih berada di atas level Rp890.

Kemudian, Ivan menyarankan hold atau buy on weakness pada saham PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) di rentang harga Rp1.210-Rp1.240 dengan target harga terdekat di Rp1.375. ANTM cenderung akan melanjutkan struktur koreksi wave (b) menuju zona support Rp1.210-Rp1.225 apabila harganya tembus di bawah support terdekat di level Rp1.265.

Aksi hold atau buy on weakness juga disarankan pada saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) di rentang harga Rp4.450-Rp4.500 dengan target harga terdekat di Rp4.750. BBRI bergerak di atas level Rp4.430 sebagai support terdekat, yang dibentuk oleh Fibonacci retracement 61,8 persen dari wave [a].

“BBRI akan membalikkan tren jika harganya masih berada di atas Rp4.430,” ujar Ivan.