IHSG Berpotensi Rebound ke Level 7.150-7.180

Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi menguat hari ini (Ilustrasi: Okezone)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpotensi lanjutkan rebound pada perdagangan Rabu (7/8/2024). Analis Phintraco Sekuritas, Valdy Kurniawan mengatakan, IHSG hari ini berpotensi lanjutkan rebound ke 7.150-7.180.

Valdy menyebut, fokus pasar akan tertuju pada data-data ekonomi penting pada hari ini. Tiongkok diperkirakan kembali catat surplus neraca perdagangan, seiring dengan perbaikan pertumbuhan nilai ekspor dan impor di Juli 2024.

“Jepang dijadwalkan merilis data Coincidence dan Leading Economic Index di Juni 2024 yang sayangnya diperkirakan turun dari kondisi Mei 2024,” kata Valdy dalam keterangan resminya pada Rabu (7/8/2024).