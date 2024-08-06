Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Dibuka Menguat ke Level 7.098

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Selasa, 06 Agustus 2024 |09:19 WIB
Indeks Harga Saham Gabungan dibuka menguat (Ilustrasi: Shutterstock)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pagi ini dibuka menguat pada perdagangan Selasa (6/8/2024). IHSG hari ini menguat ke level 7.098,67 usai anjlok pada penutupan perdagangan kemarin.

Semenit berjalan IHSG melesat 1,00% di 7.130,03. Sebanyak 196 saham menguat, 122 saham melemah, 186 lainnya tak berubah.

Nilai transaksi perdagangan awal mencapai Rp584,47 miliar dari net-volume 636,30 juta saham yang diperdagangkan.

LQ45 menanjak 1,13% di 900,79, indeks JII naik 0,91% di 500,07, indeks MNC36 menguat 1,01% di 337,48, dan IDX30 tumbuh 1,21% di 448,70.

