IHSG Dibuka Menguat ke Level 7.098

Indeks Harga Saham Gabungan dibuka menguat (Ilustrasi: Shutterstock)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pagi ini dibuka menguat pada perdagangan Selasa (6/8/2024). IHSG hari ini menguat ke level 7.098,67 usai anjlok pada penutupan perdagangan kemarin.

BACA JUGA: Rekomendasi Saham Hari Ini saat IHSG Koreksi

Semenit berjalan IHSG melesat 1,00% di 7.130,03. Sebanyak 196 saham menguat, 122 saham melemah, 186 lainnya tak berubah.

Nilai transaksi perdagangan awal mencapai Rp584,47 miliar dari net-volume 636,30 juta saham yang diperdagangkan.

LQ45 menanjak 1,13% di 900,79, indeks JII naik 0,91% di 500,07, indeks MNC36 menguat 1,01% di 337,48, dan IDX30 tumbuh 1,21% di 448,70.