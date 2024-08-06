Bangkit Lagi, IHSG Ditutup Menguat Nyaris 1% ke 7.129

, Jurnalis-Selasa, 06 Agustus 2024 |16:25 WIB

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat 69,56 poin atau 0,99% ke level 7.129 pada sesi terakhir perdagangan Selasa (6/8/2024).

Pada penutupan perdagangan, terdapat 370 saham menguat, 208 saham melemah dan 206 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp9,0 triliun dari 12,8 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 naik 1,24 persen ke 901,721, indeks JII menguat 0,96 persen ke 500,315, indeks IDX30 naik 1,04 persen ke 447,941 dan indeks MNC36 naik 1,19 persen ke 338,058.

Sedangkan indeks sektoral semua menguat ada sektor energi 1,3 persen, barang baku 1,33 persen, industri 0,24 persen, konsumer non siklikal 1,08 persen, konsumer siklikal 0,88 persen, kesehatan 0,92 persen, keuangan 0,95 persen, properti 0,91 persen, teknologi 0,57 persen, infrastruktur 1,73 persen, transportasi 0,66 persen.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu saham PT Duta Anggada Realty Tbk (DART) naik 31,58 persen ke Rp250, PT Jaya Trishindo Tbk (HELI) naik 25 persen ke Rp525 dan saham PT Wulandari Bangun Laksana Tbk (BSBK) naik 20 persen ke Rp72.