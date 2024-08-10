Profil Voepass, Pemilik Pesawat Jatuh di Brasil

JAKARTA - Pesawat ATR-72 milik maskapai penerbangan Voepass Linhas Aereas terjun bebas alias jatuh di Vinhedo, Brasil, Jumat 9 Agustus. Insiden tersebut menewaskan 57 penumpang dan empat awak, sehingga total korban jiwa mencapai 61 orang.

Awalnya pesawat ATR 72 sedang dalam perjalanan dari Cascavel di Negara Bagian Parana menuju bandara internasional Guarulhos, Sao Paulo, dan jatuh di pemukiman kota Vinhedo.

“Pesawat lepas landas dari Cascavel pada pukul 11:46 menuju Guarulhos, dengan 57 penumpang dan 4 awak. Dengan menyesal perusahaan menginformasikan bahwa 61 orang di dalam penerbangan tewas di tempat kejadian,” tulis manajemen Voepass melalui akun Instagram resmi @voepassoficial dikutip Sabtu (10/8/2024).

Saat ini, Voepass memprioritaskan pemberian bantuan kepada keluarga korban dan bekerja sama secara efektif dengan pihak berwenang untuk mengetahui penyebab kecelakaan.

Berikut profil singkat Voepass Linhas Aereas:

Mengutip Centre for Aviation (CAPA), bagian dari Aviation Week Network, bahwa Voepass Linhas Aereas merupakan maskapai penerbangan regional Brasil yang berkantor pusat di Sao Paulo.

Voepass memiliki armada pesawat turboprop ATR yang beroperasi di berbagai destinasi di seluruh Brasil. Maskapai ini juga menawarkan layanan terkait industri penerbangan, perawatan pesawat, penyimpanan, pelatihan awak kabin, dan ruang VIP bagi penumpang.