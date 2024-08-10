12 Kecelakaan Pesawat Paling Tragis di Dunia

JAKARTA - Jatuhnya pesawat ATR-72 di Brasil menambah daftar kelam kecelakaan pesawat di dunia. Insiden tersebut sangat menakutkan karena ratusan nyawa hilang seketika.

Terbaru, pesawat ATR-72 yang dioperasikan Voepass Linhas Aereas terjun bebas alias jatuh di Vinhedo, Brazil, Jumat (9/8/2024) siang waktu setempat. Peristiwa ini menewaskan 61 orang, terdiri dari 57 penumpang dan empat awak pesawat.

Awalnya, pesawat ATR 72 sedang dalam perjalanan dari Cascavel di Negara Bagian Parana menuju bandara internasional Guarulhos, Sao Paulo, dan jatuh di pemukiman kota Vinhedo.

“Pesawat lepas landas dari Cascavel pada pukul 11:46 menuju Guarulhos, dengan 57 penumpang dan 4 awak. Dengan menyesal perusahaan menginformasikan bahwa 61 orang di dalam penerbangan tewas di tempat kejadian,” tulis manajemen Voepass melalui akun Instagram resmi @voepassoficial dikutip Sabtu (10/8/2024).

Berikut ini adalah 12 kecelakaan pesawat yang paling mengerikan di dunia, seperti yang dihimpun dari berbagai sumber:

1. Boeing 737

China Eastern Airlines model Boeing 737 jatuh di kawasan perbukitan Wuzhou, Guangxi pada Senin 21 Maret 2022. Pesawat ini berangkat meninggalkan Kunming pada pukul 13.15 waktu setempat dengan tujuan Guangzhou.

Dilansir dari BBC, pesawat China Eastern telah mengudara selama lebih dari satu jam, sebelum akhirnya jatuh dari ketinggian ribuan meter secara vertikal. Sebanyak 132 orang yang terdiri dari 123 penumpang dan sembilan awak kapal tewas.

2. Airbus A-300

16 Februari 1998. Airbus A-300 China Airlines Taiwan jatuh di dekat bandara China Kai-shek Taipei karena kabut hujan setelah penerbangan dari Bali, Indonesia. Total korban tewas sebanyak 196 orang.

3. Swissair MD-11

2 September 1998. Swissair MD-11 dari New York ke Jenewa jatuh di Samudera Atlantik, di lepas pantai Kanada. Sebanyak 229 orang tewas.

4. Boeing 767

31 Oktober 1999. Egypt Air Boeing 767 jatuh ke Samudera Atlantik setelah lepas landas dari Bandara John F. Kennedy di New York menuju Kairo, Mesir. Sebanyak 217 orang tewas.

5. Boeing 747

25 Mei 2002. Pesawat Boeing 747 milik maskapai nasional Taiwan, China Airlines, jatuh ke laut dekat Pulau Penghu, Taiwan. Jumlah korban tewas 225 orang, termasuk awak pesawat.

6. Pesawat Militer Iran

19 Februari 2003. Pesawat angkut militer Iran jatuh dan menewaskan 276 orang.

7. Jet TAM Airlines

17 Juli 2007. Jet TAM Airlines jatuh saat mendarat di Bandara Congohas di Sao Paolo, Brasil, karena cuaca buruk. Sebanyak 199 orang tewas, 186 di dalam pesawat dan 13 lainnya di darat.

8. Malaysia Airlines MH17

17 Juli 2014. Pesawat Malaysia Airlines MH17 jatuh di Grabove, Ukraina Timur. Sebanyak 298 orang tewas, 193 di antaranya orang Belanda. Kejadian ini membuat kericuhan terjadi atas dtuduhnya pemberontak pro-Rusia.