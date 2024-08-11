Bonus Veddriq dan Rizki Cair Rp6 Miliar Usai Raih Medali Emas Olimpiade Paris 2024

JAKARTA - Atlet peraih medali emas di Olimpiade Paris 2024 menerima bonus dengan nilai lebih dari Rp6 miliar.

Staf Ahli Bidang Inovasi Kepemudaan dan Keolahragaan Kementerian Pemuda dan Olahraga Yohan mengungkap, kisaran bonus yang disiapkan peraih medali emas Olimpiade Paris 2024, Veddriq Leonardo dan Rizki Juniansyah.

Yohan mengatakan memang belum ada keputusan final tentang besaran yang akan diberikan. Namun, ia menyebut kemungkinan bonus bernilai Rp6 miliar.

"Yang jelas kisarannya sekitar satu emas mungkin Rp5 miliar, Rp6 miliar ya sekarang," kata Yohan saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta.

Yohan mengatakan jumlah itu kemungkinan bertambah. Dia merujuk pemberian bonus di beberapa kompetisi terakhir.

Menurutnya, bonus bisa bertambah bila ada arahan langsung Presiden Jokowi. Dia mengatakan kementerian siap menggelontorkan dana bila diminta Jokowi.

"Mungkin ditambah lagi. Nanti tergantung dari kebijakan Bapak Presiden tentunya, yang akan memberikan," ujarnya.

"Biasanya bertambah, bisa 10 persennya, 5 persennya," imbuhnya.