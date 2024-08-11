Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sri Mulyani Ingatkan Petugas Pajak Pahami Instrumen APBN

Anggie Ariesta , Jurnalis-Minggu, 11 Agustus 2024 |08:37 WIB
Sri Mulyani Ingatkan Petugas Pajak Pahami Instrumen APBN
Sri Mulyani minta petugas Pajak samakan persepsi soal APBN dan APBD (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berpesan pada seluruh petugas pajak. Dia mengingatkan seluruh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) harus memahami APBN dan APBD sebagai amanah pengelolaan keuangan negara.

Hal tersebut disampaikan Menkeu saat Kementerian Keuangan mengadakan pertemuan Regional Chief Economist (RCE) Forum di Kota Serang, Banten pada 7-8 Agustus 2024.

“Kita perlu memahami instrumen (APBN) yang sudah diamanahkan oleh negara untuk kita kelola. Dalam era digital dan information sharing yang sangat luas dan cepat saat ini, RCE Forum perlu modified dan accelerated untuk pemahamannya,” ungkap Sri Mulyani dalam keterangan resmi, Minggu (11/8/2024).

RCE bertujuan untuk menganalisis pengaruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di daerah, bekerja sama dengan Regional Experts dan Local Experts Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan.

RCE Forum menjadi ajang bagi RCE dalam hal ini Kanwil DJPb, para Regional Experts dan Local Experts, serta para Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan di daerah untuk membangun sinergi dalam keselarasan komunikasi kebijakan fiskal pusat dan daerah.

Para Regional Experts dan Local Experts adalah akademisi dan praktisi dari perguruan tinggi dengan kompetensi, kepakaran, atau keahlian di bidang ekonomi dan fiskal yang telah dikukuhkan oleh Kementerian Keuangan sebagai mitra yang bertugas mengoordinasikan kegiatan perumusan analisis dan rekomendasi pada wilayah/regional untuk mendukung pelaksanaan RCE.

Halaman:
1 2
