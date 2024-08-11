10 Aplikasi Penghasil Uang 100 Ribu per Hari Terbaru

JAKARTA - 10 aplikasi penghasil uang 100 ribu per hari terbaru. Di era digital ini, menghasilkan uang melalui aplikasi penghasil uang di smartphone bukan lagi hal yang mustahil.

Berikut adalah sepuluh aplikasi terbaru yang dapat membantu Anda menghasilkan hingga 100 ribu rupiah per hari dengan berbagai aktivitas menarik. Berikut ini adalah 10 aplikasi penghasil uang 100 ribu per hari terbaru yang di rangkum Okezone Minggu (11/8/2024).

1. Google Opinion Rewards

Aplikasi ini memungkinkan Anda untuk mendapatkan uang dengan menyelesaikan survei singkat. Setiap survei yang diisi akan memberikan kredit yang dapat diuangkan atau digunakan untuk membeli aplikasi di Google Play.

2. Cashzine

Membaca artikel dan membuat video promosi di Cashzine dapat memberikan Anda poin yang bisa ditukar dengan uang. Semakin banyak Anda membaca dan membuat konten, semakin banyak uang yang bisa Anda kumpulkan.

3. Toloka

Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk menandai foto, membuat transkrip, dan mengisi survei. Tugas-tugas sederhana ini dapat menghasilkan uang secara cepat, terutama jika dikerjakan dengan konsisten.

4. Poll Pay

Poll Pay menawarkan pengguna untuk mengisi survei dengan bayaran tunai. Pengguna dapat mengumpulkan poin dari setiap survei yang diselesaikan dan menukarkannya dengan uang tunai.