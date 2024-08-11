Dapat Cuan dari Pertanian Organik, Begini Caranya

JAKARTA - Peluang pertanian organik semakin terbuka luas dan banyak dilirik. Hal tersebut karena pada saat ini, terdapat banyak masyarakat yang mulai menerapkan hidup sehat.

“SobatTani, pertanian organik kian populer di kalangan masyarakat seiring dengan tren gaya hidup sehat. Bagi petani, ini bisa jadi peluang meraup cuan nih!,” tulis @kementerianpertanian dikutip Minggu (11/8/2024).

Melansir dari laman Instagram resmi Kementerian Pertanian RI, menjelaskan prospek pertanian organik. Selain memiliki harga jual yang tinggi, bahkan mencapai dua kali lipat atau lebih dari pertanian anorganik, ada beberapa keuntungan lain dari menerapkan sistem pertanian ini, di antaranya:

1. Minat terhadap produk organik semakin meningkat dari waktu ke waktu

2. Menjaga keseimbangan ekosistem

3. Menjaga kesuburan tanah

4. Biaya operasional ringan

5. Meningkatkan aktivitas organisme yang menguntungkan bagi tanaman

6. Meningkatkan citra rasa dan kandungan gizi

7. Meningkatkan ketahanan dari serangan organisme pengganggu

8. Memperpanjang unsur simpang dan memperbaiki struktur

9. Membantu mengurangi erosi