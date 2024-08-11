Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Dapat Cuan dari Pertanian Organik, Begini Caranya

Jihaan Haniifah Yarra , Jurnalis-Minggu, 11 Agustus 2024 |20:06 WIB
Dapat Cuan dari Pertanian Organik, Begini Caranya
Raih cuan dari pertanian organik (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Peluang pertanian organik semakin terbuka luas dan banyak dilirik. Hal tersebut karena pada saat ini, terdapat banyak masyarakat yang mulai menerapkan hidup sehat.

“SobatTani, pertanian organik kian populer di kalangan masyarakat seiring dengan tren gaya hidup sehat. Bagi petani, ini bisa jadi peluang meraup cuan nih!,” tulis @kementerianpertanian dikutip Minggu (11/8/2024).

Melansir dari laman Instagram resmi Kementerian Pertanian RI, menjelaskan prospek pertanian organik. Selain memiliki harga jual yang tinggi, bahkan mencapai dua kali lipat atau lebih dari pertanian anorganik, ada beberapa keuntungan lain dari menerapkan sistem pertanian ini, di antaranya:

1. Minat terhadap produk organik semakin meningkat dari waktu ke waktu

2. Menjaga keseimbangan ekosistem

3. Menjaga kesuburan tanah

4. Biaya operasional ringan

5. Meningkatkan aktivitas organisme yang menguntungkan bagi tanaman

6. Meningkatkan citra rasa dan kandungan gizi

7. Meningkatkan ketahanan dari serangan organisme pengganggu

8. Memperpanjang unsur simpang dan memperbaiki struktur

9. Membantu mengurangi erosi

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/455/3182812/viral-4Cts_large.jpg
Ini Pemilik Ta Wan, Restoran yang Minta Maaf Usai Pelanggan Minum Cairan Pembersih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/455/3181336/ekonomi-2hl4_large.jpg
Emak-Emak, Ini Cara Kurangi Sampah Jadi Peluang Ekonomi Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/455/3180544/sandiaga_uno-eaFw_large.jpg
Bisnis Masa Depan, Sandiaga Uno: Green Economy Ciptakan Green Job
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/455/3177868/umkm-PLcx_large.jpg
Berkat Pertamina UMK Academy, Produk Kerajinan Pelepah Pisang Tembus Pasar AS  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/455/3175422/inspirasi_usaha-yw6E_large.jpg
Pelaku Bisnis Online Ungkap Rahasia Raih Omzet Miliaran Rupiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/455/3168957/umkm-H37p_large.jpg
UMKM Healthcare Ini Berkembang Semakin Pesat Berkat Program Pemberdayaan BRI 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement