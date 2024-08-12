Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Simplifikasi Cukai Tembakau Rugikan Industri hingga Petani, Rokok Ilegal Bisa Kian Marak

Ghanny Rachmansyah S , Jurnalis-Senin, 12 Agustus 2024 |12:21 WIB
Simplifikasi Cukai Tembakau Rugikan Industri hingga Petani, Rokok Ilegal Bisa Kian Marak
Simplisifikasi tarif cukai rokok bebani petani dan industri (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA – Rencana kebijakan simplifikasi tarif cukai rokok dinilai bisa merugikan industri hingga petani. Kebijakan ini tidak hanya merugikan industri kecil-menengah, tetapi juga bisa mengakibatkan berbagai dampak negatif yang lebih luas.

Ketua Gabungan Pabrik Rokok Surabaya (Gaperosu) Sulami Bahar menyampaikan kekhawatirannya terhadap rencana pemerintah untuk menerapkan kebijakan simplifikasi cukai tembakau. Kebijakan yang berfokus pada penyederhanaan tarif ini akan memberikan beban besar bagi industri, terutama bagi pabrik-pabrik kecil.

"Pendekatan setiap golongan dengan tarif lebih tinggi akan menaikkan harga jual rokok. Ini bisa menyebabkan konsumen beralih ke rokok ilegal yang lebih murah," kata Ketua GaperoSurabaya, Sulami Bahar, Senin (12/8/2024).

Pengusaha juga menyoroti beban pajak yang harus ditanggung oleh industri tembakau. Saat ini, pajak yang dibayarkan oleh produsen rokok mencapai 78–81% dari harga jual sebelum rokok dijual. Mereka menegaskan, kebijakan ini dapat menurunkan pendapatan cukai yang diterima pemerintah.

"Rokok ilegal tidak terbebani pajak ini, sehingga mereka bisa menjual dengan harga yang jauh lebih rendah, yang tentunya merugikan industri yang legal," tambahnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/320/3170905/rokok-tPFl_large.png
Tarif Cukai Rokok 2026 Naik? Ini Penjelasan Wamenkeu 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/320/3164888/sri_mulyani-gIkO_large.jpg
Target Penerimaan Bea Cukai 2026 Rp334,3 Triliun, Rokok Masih Jadi Andalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/320/3159178/cukai_rokok-MvIs_large.jpg
Ini Alasan Moratorium Kenaikan Tarif Cukai Rokok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/320/3154268/rokok-VqZc_large.png
Bocoran Bungkus Rokok Mau Diseragamkan Tanpa Merek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/18/320/3148314/dirjen_bea_cukai-8uvt_large.jpg
Dirjen Bea Cukai Diminta Moratorium Kenaikan Cukai Rokok 3 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/320/3146955/rokok-3BbV_large.jpg
Alasan Muncul Usulan Moratorium Kenaikan Cukai Rokok 3 Tahun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement