Masjid hingga Gereja di IKN Siap Dibangun

JAKARTA - Rumah Ibadah siap dibangun tahun depan di IKN Nusantara. Saat ini desain untuk pembangunan 4 rumah ibadah di Ibu Kota Nusantara tengah digarap.

Juru Bicara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Endra S. Atmawidjaja, selain Masjid yang saat ini sudah masuk tahap konstruksi, untuk pembangunan Gereja, Pura, Vihara, Klenteng juga tengah masuk dalam tahap desain sebelum mulai masuk tahap lelang.

"Tahun 2025 desainnya sudah ada, owh iya ada (4 rumah ibadah yang dibangun), mulai bertahap," ujar Endra.

Lebih lanjut, Endra mengatakan untuk sementara untuk yang menganut Agama Protestan, Katolik, Hindu, Budha, atau Konghucu di IKN, bisa menggunakan fungsional room yang tersedia di rusun-rusun ASN sebagai tempat beribadah, hingga pembangunan rumah ibadah rampung dikerjakan.

Targetnya, keempat rumah ibadah tersebut baru akan mulai masuk dalam tahap konstruksi pada tahun 2025 mendatang. Sebab saat ini alokasi anggaran masih berfokus pada pembangunan infrastruktur dasar hingga sarana hunian dan sarana perkantoran Pemerintah di IKN.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan masjid Negara di IKN. Pembangunan Masjid Negara itu menelan biaya konstruksi sebesar Rp940 miliar untuk kapasitas mampu menampung hingga 61 ribu jamaah.