Info Loker 2024, Bank Indonesia Cari Lulusan Ekonomi Syariah hingga Teknik Industri

JAKARTA - Info lowongan kerja Bank Indonesia terbaru 2024 untuk beberapa jurusan. Bank Indonesia membuka lowongan kerja melalui jalur Pendidikan Calon Pegawai Asisten Manajer (PCPM).

Periode pendaftaran dibuka mulai tanggal 12 hingga 17 Agustus 2024. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menjadi bagian dari Bank Indonesia dan berkontribusi dalam membangun masa depan Indonesia yang lebih baik.

Informasi lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran, termasuk detail tentang online test, dapat dilihat di website pendaftaran resmi Bank Indonesia.

Berikut adalah jurusan yang dibutuhkan Bank Indonesia dalam rekrutmen ini: