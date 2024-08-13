Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Melesat ke Level 7.343 pada Sesi I

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Selasa, 13 Agustus 2024 |12:37 WIB
IHSG Melesat ke Level 7.343 pada Sesi I
IHSG Sesi I Menguat. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ambil jeda sesi pertama di zona hijau. Indeks saham naik 0,62% atau 45,52 poin ke level 7.343.

Siang ini, Selasa (14/8/2024), total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 8,68 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp4,35 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 595.022 kali. Adapun, sebanyak 309 saham harganya naik, 214 saham harganya turun dan 246 saham lain harganya stagnan.

Sektor industri menjadi satu-satunya sektor yang terkoreksi dengan turun sebesar 0,24 persen. Sedangkan sektor siklikal menguat 2,73 persen, sektor energi naik 1,84 persen, sektor transportasi naik 1,74 persen, sektor infrastruktur nak 1,07 persen, sektor keuangan naik 0,59 persen, sektor properti naik 0,43 persen, sektor bahan baku naik 0,28 persen, sektor non siklikal naik 0,11 persen, sektor kesehatan naik 0,07 persen dan sektor teknologi naik 0,04 persen.

Adapun, indeks LQ45 naik 0,38 persen ke level 902, indeks MNC36 naik 0,77 persen ke level 340, indeks IDX30 naik 0,86 persen ke level 450, serta indeks JII naik 0,29 persen ke level 499.

Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (WEGE) naik 26,15 persen ke Rp82, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) naik 24,30 persen ke Rp266, dan PT WIjaya Karya Beton Tbk (WTON) naik 19,05 persen ke Rp100.

Halaman:
1 2
