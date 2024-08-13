Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Mau Dijual? Ternyata Segini Harga Medali Emas Olimpiade

Ghanny Rachmansyah S , Jurnalis-Selasa, 13 Agustus 2024 |06:04 WIB
Mau Dijual? Ternyata Segini Harga Medali Emas Olimpiade
Segini Harga Jual Emas Olimpiade. (Foto: Okezone.com/IG Paris 2024)




JAKARTA – Medali emas pada Olimpiade yang diadakan di Paris 2024, di prediksi diharga kisaran 950 euro atau sekitar Rp16 juta, Tetapi emas dalam medali olimpiade di Paris tersebut hanya ada di pelat yang diletakan diatas inti peraknya.

Namun pada medali tersebut dihiasi dengan sangat detail yang bisa dapat meningkatnya nilai secara yang signifikan di masa yang akan mendatang.

Dari sumber Oxford Economis pun memperikan harga medali emas Olimpiade Paris ini sebesar 950 euro atau setara dengan Rp 16 juta.

Di mana pada emas Olimpiade Paris ini terdapat 529 gram berat medali tersebut, kandungan emasnya hanya 6 gram atau sekitar 1,3% dari total berat medali tersebut.

Sedangkan waktu Olimpiade Stockholm 1912, medali emas pada Olimpiade ini rata – rata seluruhnya terbuat dari emas.

Halaman:
1 2
