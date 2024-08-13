Jokowi Sindir Kabupaten Punya Anggaran Besar tapi Program Tak Jelas

Presiden Jokowi soal APBD yang Tak Jelas (Foto: MPI)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti terdapat kabupaten dengan anggaran yang besar, tapi memiliki program yang tidak jelas.

“Ada kabupaten yang anggarannya sangat besar sekali, tetapi arah program tidak jelas,” ucap Jokowi dalam pengarahan Presiden kepada kepala daerah seluruh Indonesia yang berlangsung di Istana Negara IKN, Kalimantan Timur dikutip Antara Selasa (13/8/2024).

Jokowi menyinggung anggaran tersebut banyak digunakan untuk hibah-hibah yang arahnya ke politik.

Jokowi berpandangan, apabila anggaran tersebut diarahkan untuk program yang lebih tepat dan berorientasi kepada kepentingan publik, bisa saja pemerintah daerah membangun fasilitas-fasilitas yang berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan.

“Padahal kalau itu bisa diarahkan, bisa menjadi rumah sakit, 10 saja bisa, universitas bisa,” kata Jokowi.