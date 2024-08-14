Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Intip Masinis RI Bawa Kereta Cepat Whoosh 350 Km per Jam

Ghanny Rachmansyah S , Jurnalis-Rabu, 14 Agustus 2024 |06:03 WIB
Intip Masinis RI Bawa Kereta Cepat Whoosh 350 Km per Jam
Masinis Kereta Cepat Jakarta-Bandung. (Foto: Okezone)




JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) memastikan masinis Indonesia dapat mengoperasikan Kereta Cepat Jakarta-Bandung alias Whoosh dengan kecepatan 350 km/jam. Sebelumnya masinis Indonesia hanya melakukan pendampingan terhadap masinis asal China.

Menurut VP Public Relations KAI Anne Purba, para masinis sepenuhnya mengoperasikan Kereta Cepat Whoosh pada kondisi tanpa penumpang dengan didampingi para pengajar.

Menurutnya, hal tersebut membuktikan keberhasilan transfer pengetahuan (knowledge) berjalan baik sesuai dengan yang diharapkan. Termasuk kesiapan Indonesia mengelola dan mengoperasikan teknologi kereta cepat secara mandiri.

“Momen ini merupakan kado special bagi Bangsa Indonesia yang akan merayakan HUT RI ke-79, di mana SDM Indonesia di bidang perkeretaapian berhasil melakukan kemajuan signifikan dalam pengembangan kemampuannya,” ujar Anne.

“Milestone ini merupakan bukti akan berjalannya proses alih pengetahuan dari tenaga profesional Tiongkok kepada para SDM Indonesia berjalan dengan baik dan lancar,” paparnya.

Halaman:
1 2
