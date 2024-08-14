Jalan di IKN Dibersihkan Jelang HUT RI, Tak Lagi Berdebu

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membersihkan Jalan Negara dari debu akibat pembangunan IKN menjelang perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Ketika melintasi Jalan Negara kawasan Desa Bumi Harapan, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, terdapat dua unit road sweeper yang membersihkan debu jalanan imbas proyek pembangunan IKN.

Pembersihan tersebut berlangsung menjelang perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Setelah road sweeper menyapu debu yang menumpuk di aspal Jalan Negara, mobil tangki pun menyusul untuk menyiramkan air ke atas aspal yang sudah disapu.

Jalan Negara merupakan salah satu akses yang akan dilalui oleh warga sekitar untuk mengikuti perayaan kemerdekaan RI di Istana Negara IKN.