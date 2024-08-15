16 Aksi Korporasi Hari Ini, Ada Dividen RMKE hingga FILM

, Jurnalis-Kamis, 15 Agustus 2024 |06:02 WIB

16 aksi korporasi hari ini (Foto: Shutterstock)

JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat sejumlah emiten menggelar aksi korporasi hari ini. Beberapa emiten akan membayarkan dividen kepada pemegang saham.

Ada juga emiten yang menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Melansir laman BEI, berikut aksi korporasi hari ini, Kamis (15/8/2024).

1. RMKE

Tanggal Pembayaran Dividen Tunai PT RMK Energy Tbk

2. TCPI

Tanggal Pembayaran Dividen Tunai PT Transcoal Pacific Tbk.

3. CRSN

Tanggal Pembayaran Dividen Tunai PT Carsurin Tbk

4. FILM

Tanggal Pembayaran Dividen Tunai PT MD Pictures Tbk.

5. MHKI

Tanggal Pembayaran Dividen Tunai PT Multi Hanna Kreasindo Tbk

6. CITA

Tanggal Pembayaran Dividen Tunai PT Cita Mineral Investindo Tbk

7. DJPU

Jatuh Tempo Surat Berharga Negara seri Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN03240801

8. MTFN

Hasil RUPS Tahunan PT Capitalinc Investment Tbk di Jalan Kemang Utara A No. 7 Pela Mampang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan

9. LAND

Hasil RUPS Tahunan PT Trimitra Propertindo Tbk di Meeting Hall at Hotel Ramada by Wyndham Serpong, Jl. Raya Serpong No. 89, BSD Serpong, Tangerang Selatan

10. PPLN

Jatuh Tempo Obligasi / Sukuk Korporasi emisi Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap IV Tahun 2019 seri Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap IV Tahun 2019 Seri A