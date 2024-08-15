JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat sejumlah emiten menggelar aksi korporasi hari ini. Beberapa emiten akan membayarkan dividen kepada pemegang saham.
Ada juga emiten yang menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Melansir laman BEI, berikut aksi korporasi hari ini, Kamis (15/8/2024).
1. RMKE
Tanggal Pembayaran Dividen Tunai PT RMK Energy Tbk
2. TCPI
Tanggal Pembayaran Dividen Tunai PT Transcoal Pacific Tbk.
3. CRSN
Tanggal Pembayaran Dividen Tunai PT Carsurin Tbk
4. FILM
Tanggal Pembayaran Dividen Tunai PT MD Pictures Tbk.
5. MHKI
Tanggal Pembayaran Dividen Tunai PT Multi Hanna Kreasindo Tbk
6. CITA
Tanggal Pembayaran Dividen Tunai PT Cita Mineral Investindo Tbk
7. DJPU
Jatuh Tempo Surat Berharga Negara seri Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN03240801
8. MTFN
Hasil RUPS Tahunan PT Capitalinc Investment Tbk di Jalan Kemang Utara A No. 7 Pela Mampang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan
9. LAND
Hasil RUPS Tahunan PT Trimitra Propertindo Tbk di Meeting Hall at Hotel Ramada by Wyndham Serpong, Jl. Raya Serpong No. 89, BSD Serpong, Tangerang Selatan
10. PPLN
Jatuh Tempo Obligasi / Sukuk Korporasi emisi Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap IV Tahun 2019 seri Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap IV Tahun 2019 Seri A